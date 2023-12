Nadal odmietol označiť sezónu 2024 za svoju záverečnú

Madrid 7. decembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal nepovažuje sezónu 2024 za svoju záverečnú. Podľa hviezdneho tenistu nemá zmysel, aby určoval, kedy skončí svoju kariéru. Nadala čaká na januárovom turnaji v Brisbane návrat po takmer roku, jeho absencia bola spôsobená zranením bedrového kĺbu.



"Vždy je šanca, že to bude môj záverečný rok a preto si užijem turnaj. Nechcem to oznamovať, pretože v skutočnosti neviem, čo sa môže stať. Nesmiem hovoriť veci a potom byť otrokom vlastných slov," citovala 22-násobného grandslamového šampióna agentúra AFP. Tridsaťsedemročný tenista bol mimo diania od tohtoročného Australian Open, kde vypadol v druhom kole s Američanom Mackenziem McDonaldom. Medzitým už naznačil, že nadchádzajúca sezóna bude jeho záverečná.



"Myslím si, že to tak bude, ale nemôžem si byť istý. Veľa som pracoval na návrate a nebudem určovať termín. Ak mi to okolnosti a fyzička náhle umožnia, budem pokračovať a užívať si tenis. Myslím si, že nedáva zmysel niečo také oznamovať," dodal Nadal, ktorý sa vo štvrtok prihlásil na januárový Australian Open.