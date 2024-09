Nadal oznámil, že nebude štartovať na Laver Cupe

Madrid 12. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal nebude hrať budúci týždeň tímovú súťaž Laver Cup. Necíti sa byť v stopercentnej kondícii.



Tridsaťosemročný Nadal neabsolvoval súťažný zápas od 2. kola olympijských hier v Paríži, v ktorom podľahol neskoršiemu šampiónovi Novakovi Djokovičovi. Dvadsaťdvanásobný grandslamový víťaz plánoval návrat v Laver Cupe, ktorý sa bude konať 20.-22. septembra v Berlíne, no nestane sa tak. "Som veľmi sklamaný, že musím oznámiť túto informáciu. Lenže toto je tímová súťaž a ja potrebujem urobiť to, čo je pre mužstvo najlepšie. V tejto chvíli sú iní hráči, ktorí by k triumfu Tímu Európa prispeli viac," zverejnil Nadal podľa Reuters.