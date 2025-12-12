< sekcia Šport
Nadal sa v Barcelone podrobil operácii pravej ruky
Nadal absolvoval operáciu na súkromnej klinike v Barcelone.
Autor TASR
Barcelona 12. decembra (TASR) - Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal sa podrobil operácii pravej ruky. Dvadsaťdvanásobného grandslamového šampióna už dlhý čas trápili bolesti, preto sa rozhodol podstúpiť chirurgický zákrok. Informovala o tom agentúra AP.
Nadal absolvoval operáciu na súkromnej klinike v Barcelone. Na sociálnej sieti zavesil fotografiu, na ktorej má pravú ruku zabandážovanú. „Po operácii by mala byť pohyblivejšia, určite však nebudem môcť štartovať na Australian Open,“ zažartoval si Nadal, ktorý ukončil kariéru vlani v novembri na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage.
