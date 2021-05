Nadal vo finále turnaja ATP v Ríme nastúpi proti Djokovičovi

Rafael Nadal (Šp.-2) - Reilly Opelka (USA) 6:4, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-1) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 6:7 (5), 6:2

Lorenzo Sonego (Tal.) - Andrej Rubľov (Rus.7) 3:6, 6:4, 6:3, Novak Djokovič (Srb.-1) - Stefanos Tsitsipas (Grék.-5) 4:6, 7:5, 7:5



Rím 15. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do finále turnaja ATP v Ríme. Deväťnásobný šampión podujatia zdolal v sobotňajšom semifinále Američana Reillyho Opelku v dvoch setoch 6:4, 6:4. Vo finále sa stretne so Srbom Novak Djokovičom, ktorý vyradil domáceho Lorenza Sonega po setoch 6:3, 6:7 (5) a 6:2.," uviedol Nadal, pre ktorého to bol päťstý súťažný duel na antuke. Informovala agentúra AFP.Djokovič sa v sobotu dopoludnia potrápil, ale napokon postúpil do semifinále. V dohrávanom zápase zdolal ako najvyššie nasadený Stefanosa Tsitsipasa z Grécka 4:6, 7:5, 7:5. Duel v piatok prerušili pre dážď za stavu 6:4, 2:1 pre Tsitsipasa.Uspel aj vo večernom semifinále a tak bude v nedeľu proti Nadalovi obhajovať vlaňajší triumf na turnaji. Bude to už ich 57. vzájomný duel, bilancie je 29:27 v prospech Djokoviča.