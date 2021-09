Nadal: Budem bojovať za to, čo chcem

Madrid 15. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal v stredu priznal, že ho čaká ťažké a bolestivé uzdravenie po zranení nohy, ktoré 20-násobného grandslamového šampióna prinútilo vynechať Wimbledon, OH i US Open. Nadal ukončil sezónu v auguste pre zranenie a v prezentácii dokumentu o svojej tenisovej akadémii povedal, že ho stále bolí noha.



Tridsaťpäťročný Nadal uviedol: "Teším sa na zlepšenie a budem čeliť procesu, ktorý bude v niektorých ohľadoch náročný a v iných bolestivý, ale budem si ním musieť znova prejsť, aby som bojoval za to, čo chcem."



Nadal v sobotu na Instagrame zverejnil fotografiu, na ktorej drží barle s obviazanou ľavou nohou. Vyhlásil, že bol v Barcelone, aby sa podrobil ošetreniu, ktoré si vyžiada niekoľko dní odpočinku a niekoľko týždňov mimo kurtu.