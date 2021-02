Nemci zdolali Srbov v A-skupine ATP Cupu a postúpili do semifinále

ATP Cup



A-skupina:



Nemecko - Srbsko 2:1



Jan-Lennard Struff - Dušan Lajovič 3:6, 6:3, 6:4



Alexander Zverev - Novak Djokovič 7:6 (3), 2:6, 5:7



Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff - Novak Djokovič, Nikola Čačič 7:6 (4), 5:7, 10:7







B-skupina:



Grécko - Španielsko 2:1



Michail Pervolarakis - Pablo Carreno Busta 3:6, 4:6



Stefanos Tsitsipas - Roberto Bautista Agut 7:5, 7:5



Michail Pervolarakis, Stefanos Tsitsipas - Pablo Carreno Busta, Marcel Granollers 1:0 - Španielsko skreč







C-skupina:



Francúzsko - Rakúsko 2:1



Nicolas Mahut - Dennis Novak 7:6 (2), 6:2



Benoit Paire - Dominic Thiem 1:6, Paire skreč



Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin - Philipp Oswald, Tristan-Samuel Weissborn 6:3, 6:3

Melbourne 5. februára (TASR) - Tenisti Nemecka uspeli aj v druhom vystúpení na 2. ročníku medzištátneho turnaja ATP Cup v austrálskom Melbourne. V úvodnom zápase zdolali v A-skupine Kanadu 2:1 a v piatok si rovnakým pomerom poradili so Srbskom. Postúpili tak do semifinále, kde sa stretnú s Ruskom.V B-skupine zdolali Gréci Španielov 2:1, rozhodla o tom štvorhra, ktorú duo Pablo Carreno Busta a Marcel Granollers vzdalo v prvom sete. Španieli napriek prehre postúpili do semifinále, v ňom ich čaká Taliansko.