Tenista Nišikori mal pozitívny aj druhý test na koronavírus

New York 21. augusta (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori mal pozitívny aj druhý test na koronavírus. Bývalej štvorke svetového rebríčka hrozí, že vynechá US Open.



Nišikori mal prvý pozitívny test 16. augusta a následne sa odhlásil z turnaja ATP v New Yorku (22. až 28. augusta). "Mám iba minimálne symptómy a zostávam v izolácii," zverejnil v piatok hráč, ktorý je aktuálne na 31. mieste rebríčka ATP.



Tridsaťročný Japonec je finalistom US Open z roku 2014. V rokoch 2016 a 2018 postúpil do semifinále. Grandslamový turnaj vo Flushing Meadows odštartuje 31. augusta. Informovala agentúra AP.