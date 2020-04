O osude US Open sa rozhodne v júni, so scenárom bez divákov nepočítajú

New York 16. apríla (TASR) - O osude grandslamového tenisového turnaja US Open sa definitívne rozhodne v júni. Organizátori veria, že napriek pandémii koronavírusu podujatie odštartuje v pôvodnom termíne 31. augusta. So scenárom bez divákov nepočítajú.



"V tejto chvíli nemôžeme zmietnuť nič zo stola, no scenár US Open bez fanúšikov je vysoko nepravdepodobný. Ak by hralo bez prítomnosti divákov, nebolo by to v súlade v oslavou tenisu ako jedného z najpopulárnejších športov na svete," citovala agentúra AFP slová výkonného šéfa Americkej tenisovej asociácie (USTA) Mikea Dowsea.



Pre pandémiu sú zrušené všetky turnaje WTA a ATP do 13. júla, v tomto roku sa neuskutoční ani prestížny Wimbledon. Organizátori Roland Garros presunuli antukový vrchol sezóny na prelom septembra a októbra. Ak by US Open odštartoval v plánovanom termíne, vo francúzskej metropole by sa začalo hrať iba týždeň po skončení zápolení vo Flushing Meadows.