Obhajcu Davis Cup-u vyzvú na finálovom turnaji Rusko a Ekvádor

Madris 12. marca (TASR) – Súpermi úradujúceho držiteľa Davisovho pohára zo Španielska bude na novembrovom finálovom turnaji v Madride v A-skupine Rusko a Ekvádor. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Londýne, ktorý 18 účastníkov finálového turnaja rozdelil do štyroch trojčlenných skupín.



V B-skupine sa stretne Kanada, ktorá zviedla so Španielskom finálový súboj v decembri 2019, s tímom Kazachstanu a Švédskom. Do C-skupiny zaradil žreb desaťnásobného víťaza Davis Cup-u Francúzsko spolu s Veľkou Britániou a Českou republikou. Práve českí tenisti vystavili stopku pre finálový turnaj Slovákom, počas uplynulého víkendu vyhrali v Bratislave vzájomný súboj 3:1.



D-skupinu tvoria Chorvátsko, Austrália a Maďarsko, v E-čku si zahrajú USA, Taliansko a Kolumbia. V F-skupine sa o play-off súboje stretnú Srbsko, Rakúsko a Nemecko.



Finálový turnaj rozhodne od 23. do 29. novembra o víťazovi "šalátovej misy" len druhýkrát, záverečná súťaž nahradila v roku 2019 dovtedajší systém štyroch víkendových hracích kôl.



Vo finálovom zápase prvej edície zmenenej podoby podujatia vyhralo Španielsko, aj s Rafaelom Nadalom nad Kanadou 2:0.