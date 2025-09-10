< sekcia Šport
Okáľová vypadla v 2. kole dvojhry na turnaji WTA v Sao Paulo
S favorizovanou Janice Tjenovou z Indonézie prehrala jednoznačne 1:6 a 0:6.
Autor TASR
Sao Paulo 10. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Martina Okáľová vypadla v 2. kole na turnaji WTA v brazílskom Sao Paulo. S favorizovanou Janice Tjenovou z Indonézie prehrala jednoznačne 1:6 a 0:6. Okáľová figuruje v rebríčku WTA na 464. priečke, do hlavnej súťaže v Sao Paule sa dostala po dvoch víťazstvách v kvalifikácii.
dvojhra - 2. kolo:
Janice Tjenová (Indon.) - Martina OKÁĽOVÁ (SR) 6:1, 6:0
