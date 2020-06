Olympijská a grandslamová šampiónka Venus Williamsová má 40 rokov

Lynwood 17. júna (TASR) - Američanka Venus Williamsová spolu s mladšou sestrou Serenou zmenili tvár tenisu. Vďaka silovému poňatiu hry dominovala Venus, podobne ako jej sestra, na olympijských kurtoch či turnajoch veľkej štvorky. Štvornásobná olympijská víťazka a sedemnásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre bude mať v stredu 17. júna 40 rokov.



V singli vybojovala zlatú medailu na OH 2000 v Sydney a zlato si z Austrálie odniesla aj zo štvorhry, jej partnerkou bola práve sestra Serena. Vo štvorhre s mladšou sestrou získala Venus Williamsová zlato aj na olympijských turnajoch v Pekingu 2008 a Londýne 2012. Striebro získala na olympiáde v Riu de Janeiro 2016 v zmiešanej štvorhre, jej tenisovým partnerom bol Američan Rajeev Ram.



Kariéru Venus Williamsovej zdobí dokopy 23 grandslamových titulov. Sedem ich vybojovala v singli, 14 vo štvorhre a dva v zmiešanej štvorhre. V roku 1999 dopomohla aj americkej reprezentácii k zisku Pohára federácie a v roku 2008 triumfovala na Turnaji majsteriek.



Venus Williamsová, celým menom Venus Ebony Starr Williamsová, sa narodila 17. júna 1980 v kalifornskom meste Lynwood. K tenisu ju podobne ako sestru, priviedol otec Richard Williams. K tomuto kroku, vychovať z dcér profesionálne tenistky, sa rozhodol po tom, ako v televízii uvidel rumunskú tenistku Virginiu Ruziciovú, ktorá si po víťazstve preberala šek na 35.000 dolárov. Uvedomil si, že takú sumu nezarobí ani za celý rok.



Najprv sa otec, ktorý nikdy nehral tenis a bol tréner - samouk, venoval starším trom dcéram. No až po tom, ako sa narodili a trochu podrástli Venus a Serena, začali jeho, miestami až kruté metódy, ktoré si naštudoval z príručiek a videí, padať na úrodnú pôdu.



Venus Williamsová sa začala venovať tenisu v štyroch rokoch. Už v roku 1994, keď mala 14 rokov, naskočila do profesionálneho kolotoča. O tri roky neskôr už hrala vo finále US Open, nestačila v ňom na Martinu Hingisovú.



V roku 1998 vyhrala v zmiešanej štvorhre spolu s Justinom Gimelstobom dva grandslamové turnaje - Australian Open a antukový Roland Garros. O rok neskôr spolu so sestrou Serenou dominovala v štvorhre na Roland Garros a tiež na US Open. Od vtedy zaznamenala ešte 12 deblových grandslamových víťazstiev. Šesť (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016) zaknihovala na wimbledonskej tráve, štyri (2001, 2003, 2009, 2010) na Australian Open a po jednom na US Open (2009) a na Roland Garros (2019).



Z prvého singlového grandslamového titulu sa tešila v roku 2000 vo Wimbledone. V tom istom roku získala aj dve zlaté olympijské medaily. V Sydney vyhrala dvojhru, keď zdolala Rusku Jelenu Dementievovú, a spolu so Serenou aj štvorhru, v ktorej na fenomenálne Američanky nestačili Kristie Boogertovú a Miriam Oremansovú z Holandska.



Najviac singlových grandslamových titulov vybojovala Venus Williamsová na tráve vo Wimbledone. Turnaj vyhrala okrem roku 2000 aj v rokoch 2001, 2005, 2007, 2008. Dvakrát (2000, 2001) dominovala na US Open a dvakrát (2003, 2017) si zahrala vo finále Australian Open a raz (2002) na Roland Garros.



Úspešnú kariéru Venus Williamsovej, ktorá sa vo februári v roku 2002 dostala aj na čelo rebríčka WTA, narušili nielen zranenia, ale aj tragické udalosti. V roku 2003 zavraždili jej sestru Yetundu Priceovú a v roku 2011 jej diagnostikovali závažné autoimunitné ochorenie – Sjögrenov syndróm. Na výkonoch Venus Williamsovej sa negatívne podpísala aj jej priama účasť na tragickej autonehode z júna 2017, pri ktorej zahynul jeden človek.