Organizátor US Open neodporúča hrať zápasy ani tréningovo

New York 4. apríla (TASR) - Americká tenisová asociácia (USTA), ktorá je aj organizátorom grandslamového turnaja US Open, oznámila, že v súčasnej dobe nie je vhodné hrať tenis kdekoľvek. Pripomenula, že koronavírus sa môže prenášať aj dotykom loptičiek, sietí, či cez materiál na povrchu kurtu.



"Najväčším záujmom našej komunity je teraz dať si pauzu. Buďme trpezliví s návratom na kurty," zverejnil podľa AP organizátor US Open. Podujatie vo Flushing Meadows zostáva napriek pandémii koronavírusu naďalej v kalendári, prvé zápasy sú na programe 31. augusta.



V USA evidovali k sobotňajšiemu ránu vyše 278.000 osôb s ochorením COVID-19 a 7159 úmrtí. Celosvetovo je v 204 krajinách/územiach potvrdených už viac ako 1,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 58.000 osôb.