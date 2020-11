Organizátori Roland Garros pripúšťajú zmenu termínu aj v budúcom roku

Paríž 2. novembra (TASR) - Organizátori grandslamového tenisového turnaja Roland Garros pripúšťajú možnosť jeho presunutia aj v budúcom roku. Pre pandémiu nového koronavírusu sa v Paríži hralo na prelome septembra a októbra, nasledujúca edícia je naplánovaná na 17. mája až 6. júna 2021.



"Ľudia, najmä hráči, ktorí nám vyčítali odloženie turnaja, to teraz považujú za správne rozhodnutie. Je to spoločný záujem a vyšlo to, na budúci rok môže prísť k tomu istému, ak sa podmienky zopakujú. Vytvorili sme si dobré vzťahy s ATP aj WTA, s nimi by sme komunikovali ako s prvými. Spolupráca je v záujme všetkých, najväčšie turnaje prežijú aj bez divákov vďaka televíznym právam, ale pre menšie podujatia sú to náročné časy. Musíme byť jednotní," povedal pre portál L'Equipe Guy Forget, riaditeľ Roland Garros i turnaja Rolex Paris Masters 1000, ktorý je vo francúzskej metropole na programe od 2. do 8. novembra.