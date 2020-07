Organizátori US Open pokračujú napriek pandémii v prípravách

New York 31. júla (TASR) - Grandslamový tenisový turnaj US Open by sa mal uskutočniť aj napriek pandémii nového koronavírusu. Organizátori z Tenisovej asociácia USA (USTA) v piatkovom stanovisku potvrdili, že pokračujú v prípravách podujatia, ktoré je v New Yorku na programe od 31. augusta do 13. septembra.



"Sme presvedčení, že dokážeme zabezpečiť zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov," citovala zo stanoviska USTA agentúra DPA. US Open sa v rámci opatrení uskutoční bez prítomnosti divákov. Ešte predtým je vo Flushing Meadows naplánovaný presunutý turnaj ATP a WTA zo Cincinnati (22. až 28. augusta).



Pre šírenie ochorenia COVID-19 však má výhrady viacero hráčov a hráčok, vo štvrtok ohlásila svoju absenciu jednotka svetového rebríčka WTA Ashleigh Bartyová z Austrálie.