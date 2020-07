Osaková chce štartovať na US Open, aj keď vírus sa prudko šíri

New York 30. júla (TASR) - Dvojnásobná grandslamová víťazka Naomi Osaková plánuje hrať na tenisovom US Open (od 31. augusta do 13. septembra). Okrem toho chce štartovať aj na turnaji, ktorý pre pandémiu koronavírusu presunuli do Flushing Meadows zo Cincinnati.



O plánoch japonskej tenistky informoval agentúru AP jej agent Stuart Duguid. Do New Yorku sa bojí cestovať viacero hráčov i hráčok z obáv z koronavírusu, vo štvrtok odmietla účasť jednotka svetového rebríčka WTA Ashley Bartyová z Austrálie.



V USA na ochorenie COVID-19 zomrelo viac ako 150.000 ľudí a v niektorých častiach krajiny sa vírus prudko šíri.