Šramková postúpila do 2. kola na turnaji WTA 1000 vo Wu-chane
Autor TASR,aktualizované
Wu-chan 7. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane. V prvom kole zdolala Annu Kalinskú z Ruska po trojsetovom boji 6:2, 3:6 a 6:3 a jej ďalšou súperkou bude svetová i turnajová jednotka Arina Sobolenková z Bieloruska.
Dvadsaťosemročná Šramková si v prvom sete vybudovala po dvoch brejkoch náskok 4:1 a z rúk ho nepustila. V druhom stratila dvakrát svoj servis a jej súperka vyhrala od stavu 3:3 tri gemy za sebou, čím si vynútila rozhodujúce dejstvo. V ňom Šramková prišla o podanie ako prvá a prehrávala 2:3, skóre však dokázala otočiť ziskom štyroch hier v sérii.
Japonka Naomi Osaková postúpila rovnako do 2. kola, keď si v pozícii nasadenej jedenástky poradila s Leylah Fernandezovou z Kanady v troch setoch 4:6, 7:5 a 6:3. Belinda Benčičová vo švajčiarskych farbách vyradila Donnu Vekičovú z Chorvátska hladko 6:2 a 6:2.
dvojhra - 1. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Anna Kalinská (Rus.) 6:2, 3:6, 6:3, Naomi Osaková (Jap.-11) - Leylah Fernandezová (Kan.) 4:6, 7:5, 6:3, Ľudmila Samsonovová (Rus.-16) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:1, 7:5, Sofia Keninová (USA) - Anastasia Sacharovová (Rus.) 3:6, 7:6 (5), 6:3, Jaqueline Cristianová (Rum.) - McCartney Kesslerová (USA) 6:7 (6), 6:0, 6:3, Karolína Muchová (ČR-12) - Marta Kosťjuková (Ukr.) 2:6, 6:2, 6:4, Ann Liová (USA) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 6:1, 4:1 - skreč, Belinda Benčičová (Švajč.-13) - Donna Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Emma Navarrová (USA-14) 6:2, 2:6, 6:3, Magdalena Frechová (Poľ.) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 6:3, 2:6, 6:3, Linda Nosková (ČR) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:4, 4:6, 7:6 (2), Sorana Cirsteaová (Rum.) - Jelena Ostapenková (Lot.) 6:0, 2:1 - skreč
