Osaková vo finále turnaja WTA v New Yorku proti Azarenkovej

Bieloruská tenistka Victoria Azarenková odvracia loptičku Britke Johanne Kontovej v semifinále dvojhry tenisového turnaja WTA v New Yorku 28. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Dvojhra - semifinále:



Naomi Osaková (Jap.-4) - Elise Mertensová (Belg.-14) 6:2, 7:6 (5)

Viktoria Azarenková (Biel.) - Johanna Kontová (8-V.Brit.) 4:6, 6:4, 6:1

New York 28. augusta (TASR) - Vo finále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku sa stretnú japonská tenistka Naomi Osaková a Bieloruska Viktoria Azarenková. Osaková v piatkovom semifinálovom súboji ako štvrtá nasadená zdolala štrnástku "pavúka" Belgičanku Elise Mertensovú v dvoch setoch 6:2, 7:6 (5). V boji o titul narazí na Azarenkovú, ktorá vyradila turnajovú osmičku Britku Johannu Kontovú po trojsetovom boji 4:6, 6:4, 6:1.Osaková pôvodne odstúpila zo semifinále na Western & Southern Open na protest proti rasizmu a policajnému násiliu. Reagovala tak na nedeľný incident vo Wisconsine, keď policajti postrelili neozbrojeného Afroameričana Jacoba Blakea. Po jej odstúpení organizátori podujatia ATP a WTA v New Yorku prerušili program až do piatka. Osaková napokon svoje rozhodnutie zmenila a nastúpila na zápas s Mertensovou.