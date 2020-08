Osaková zmenila rozhodnutie, na semifinále proti Mertensovej nastúpi

New York 27. augusta (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková vo štvrtok zvrátila svoje rozhodnutie odstúpiť zo semifinále turnaja WTA Western & Southern Open v New Yorku. Desiata hráčka svetového rebríčka sa rozhodla odstúpiť na protest proti rasizmu a policajnému násiliu. Reagovala tak na nedeľný incident vo Wisconsine, keď policajti postrelili neozbrojeného Afroameričana. Ako informovala agentúra AFP, na zápas proti Belgičanke Elise Mertensovej napokon nastúpi v piatok.



"Ako viete, včera som sa z turnaja odhlásila na podporu rasovej nespravodlivosti a pokračujúceho policajného násilia. Po mojom oznámení a zdĺhavých konzultáciách s WTA a USTA som sa však na ich žiadosť rozhodla, že v piatok budem hrať. Ponúkli mi, že odložia všetky zápasy do piatku a to podľa môjho názoru prinesie väčšiu pozornosť hnutiu. Chcem poďakovať WTA a turnaju za podporu," uviedla Osaková.



V stredajšom vyhlásení Japonka uviedla: "Som športovkyňa, ale v prvom rade černoška. A ako žena s tmavou pleťou cítim, že sú dôležitejšie veci, na ktoré treba upriamiť pozornosť, ako je tenis. Neočakávam, že sa stane niečo zásadné iba preto, lebo som odstúpila, ale považujem to za správne, keď v majoritne bielom športe nedokážeme naštartovať diskusiu."