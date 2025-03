Osemnásobný grandslamový víťaz Ivan Lendl slávi 65. narodeniny

Z tlačovej konferencie pred tenisovou exhibíciou Tennis Champions John McEnroe - Ivan Lendl 14. októbra 2014 v Bratislave. Na snímke vpravo Ivan Lendl a vľavo John McEnroe. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Exhibičné stretnutie v rámci 7. ročníka Tennis Classic John McEnroe (USA) - Ivan Lendl (ČR) v Bratislave 15. októbra 2014. Na snímke Ivan Lendl. Foto: TASR/Martin Baumann

Ostrava/Bratislava 7. marca (TASR) – Najúspešnejší český tenista Ivan Lendl slávi v piatok 7. marca 65. narodeniny. Osemnásobný grandslamový šampión, ktorý je od roku 1992 občan USA, vyhral počas kariéry 94 turnajov ATP vo dvojhre a šesť vo štvorhre. Na poste svetovej jednotky vydržal celkovo 270 týždňov.Lendl sa narodil 7. marca 1960 v Ostrave. Obaja rodičia sa tenisu venovali profesionálne. Otec Jiří Lendl bol aj významným tenisovým funkcionárom. Matka Olga Lendlová, rodená Jeništová, patrila k popredným tenistkám v Československu. Prvýkrát sa Lendl na kurtoch ocitol ako dvojmesačné bábätko. Jeho matka ho totiž zobrala do Brna, kde hrala ligový zápas.Na kurte vynikal Lendl tvrdým forhendom a fyzicky náročným celodvorcovým tenisom. Vo svetemu pre jeho spôsob hry prischli prezývkyčiPrvé úspechy zaznamenal ako 20-ročný. V roku 1980 vyhral v Houstone prvý turnaj na okruhu ATP, keď vo finále zdolal Američana Eddieho Dibbsa. V decembri 1980 pomohol Československu výrazným spôsobom k triumfu v Davisovom pohári. V pražskom finále proti Taliansku vyhral obe dvojhry a po boku Tomáša Šmída uspel aj vo štvorhre.Prvý grandslamový titul získal v roku 1984, keď vyhral Roland Garros. Vo finálovom zápase proti Američanovi Johnovi McEnroeovi dokázal otočil z 0:2 na sety. Na parížskej antuke triumfoval aj v rokoch 1986 a 1987. Trikrát dominoval aj na US Open (1985, 1986, 1987), ďalšie dve trofeje vybojoval na Australian Open (1989, 1990). Skompletizovať grandslamovú zbierku sa mu však nepodarilo, wimbledonská tráva bola pre neho zakliata. V rokoch 1986 a 1987 postúpil v All England Clube do finále, no v dueloch o titul nestačil na Nemca Borisa Beckera a Austrálčana Petea Casha.Lendlov silový štýl tenisu okúsil aj najúspešnejší Slovák v histórii Miloš Mečíř, ktorý sa s ním stretol v dvoch grandslamových finále. V roku 1986 na US Open prehral olympijský šampión zo Soulu 4:6, 2:6, 0:6. V roku 1989 na Australian Open zvíťazil Lendl opäť v troch setoch 6:2, 6:2, 6:2. Medzi jeho najväčších rivalov patrili okrem McEnroea a Mečířa aj Američan Jimmy Connors či Švédi Björn Borg, Mats Wilander a Stefan Edberg.Aj napriek jeho výkonom sa Lendl dostal do konfliktu s komunistickou mocou v Československu. V júli 1983 totiž odohral tri exhibičné zápasy proti Johanovi Kriekovi, Kevinovi Currenovi a Jimmymu Connorsovi na území jedného z bantustanov v Juhoafrickej republike v ére apartheidu. Vtedajší Československý zväz telesnej výchovy, kontrolovaný komunistickou stranou, ho následne vylúčil z daviscupového tímu a navyše mu udelil vysokú pokutu. Pre neustále problémy s komunistickým režimom emigroval v roku 1986 do USA. Americkým občanom sa stal 7. júla 1992.Lendl trénoval pod vedením Tonyho Rochea, Chrisa Lewisa a na vrchol sa dostal pod dohľadom Poliaka Wojciecha Fibaka. Celkovo si počas kariéry zahral v 19-tich grandslamových finálových dueloch, čo bol v tom čase rekord, ktorý v roku 2009 prekonal Švajčiar Roger Federer. Svetovou jednotkou sa Lendl prvýkrát stal 28. februára 1983. Na čele rebríčka zotrval s dvoma prestávkami do roku 1990. Medzi 9. septembrom 1985 a 5. septembrom 1988 bol Lendl lídrom renkingu nepretržite rekordných 157 týždňov. Rekord prekonal v roku 1999 Američan Pete Sampras a neskôr aj Federer.Pre chronické problémy s chrbtom ukončil 21. decembra 1994 vo veku 34 rokov kariéru, počas ktorej zarobil viac ako 20 miliónov dolárov. Radosť z wimbledonského triumfu zažil potom ako tréner britského tenistu Andyho Murrayho v roku 2013. Pod Lendlovým vedením ešte predtým Murray zvíťazil na olympijskom turnaji v Londýne 2012 a v tom istom roku triumfoval aj na US Open.V roku 1989 sa Lendl oženil so Samanthou Frankelovou, s ktorou má päť dcér - Mariku, dvojičky Isabelle a Caroline, Danielu a Nikolu. Po odchode z profesionálneho okruhu sa začal naplno venovať golfu a vášeň k tomuto športu prebudil aj u svojich dcér. V roku 2007 založil súkromnú golfovú akadémiu. Okrem tenisu a golfu je ďalšou Lendlovou vášňou umenie. Do roku 2014 vlastnil najväčšiu zbierku originálnych plagátov českého výtvarníka Alfonsa Muchu.