Paire nebude štartovať na US Open, test mu potvrdil koronavírus

New York 30. augusta (TASR) - Francúzsky tenista Benoit Paire musí oželieť štart na US Open. Tesne pred grandslamovým turnajom v New Yorku mal pozitívny test na nový koronavírus. V nedeľu o tom informoval denník L'Equipe.



Paire mal na US Open štartovať ako nasadená sedemnástka. Tridsaťjedenročný Francúz musel na uplynulom turnaji ATP Masters 1000 v New Yorku odstúpiť už v 1. kole. V dueli s Bornom Čoričom sa necítil dobre, nechal sa ošetriť lekárom a za stavu 0:6, 0:1 v druhom sete zápas skrečoval. Podujatie presunuté zo Cincinnati do Flushing Meadows sa pritom konalo v uzavretej "bubline", ktorou chceli organizátori predísť potenciálnej nákaze hráčov, uviedla agentúra APA.