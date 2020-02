Pavľučenkovová zdolala Benčičovú v 1. kole turnaja WTA v Dubaji

dvojhra - 1. kolo:



Kateřina Siniaková (ČR) - Karolína Muchová (ČR) 6:4, 4:6, 6:0

Jennifer Bradyová (USA) - Jelina Svitolinová (3-Ukr.) 6:2, 6:1

Kristina Mladenovičová (Fr.) - Alexandra Sasnovičová (Biel.) 6:4, 6:3

Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) - Belinda Benčičová (4-Švaj.) 1:6, 6:1, 6:1

Veronika Kudermetovová (Rus.) - Dajana Jastremská (Ukr.) 5:7, 6:3, 7:6 (2)

Petra Martičová (8-Chor.) - Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6:4, 6:3

Jelena Rybakinová (Kazach.) - Sofia Keninová (5-USA) 6:7 (2), 6:3, 6:3

Dubaj 18. februára (TASR) - Americká tenistka Jennifer Bradyová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Dubaji. V úvodnom kole vyradila trojku "pavúka" Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny v dvoch setoch 6:2, 6:1. Do 2. kola sa prebojovala aj Ruska Anastasia Pavľučenkovová, ktorá zdolala Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Benčičovú v troch setoch 1:6, 6:1 a 6:1.