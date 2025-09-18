Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
Američanky prešli cez Kazašky do semifinále

Na snímke americká tenistka Jessica Pegulová reaguje v zápase proti Kazaške Jelene Rybakinovej vo štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej Kazachstan - USA v čínskom Šen-čene vo štvrtok 18. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Jelena Rybakinová - Jessica Pegulová (USA) 6:4, 6:1

Autor TASR
Šen-čen 18. septembra (TASR) - Americké tenistky postúpili do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej. Vo štvrtkovom štvrťfinále v čínskom Šen-čene zvíťazili nad Kazachstanom 2:1 na zápasy. Rozhodla štvorhra, v ktorej Jessica Pegulová a Taylor Townsendová uspeli proti dvojici Jelena Rybakinová a Julia Putincevová 6:2, 7:6 (1).



Pohár Billie-Jean Kingovej - finálový turnaj v čínskom Šen-čene:

štvrťfinále:

Kazachstan - USA 1:2

Julia Putincevová - Emma Navarrová 5:7, 6:2, 6:7 (6)

Jelena Rybakinová - Jessica Pegulová (USA) 6:4, 6:1

Rybakinová, Putincevová - Pegulová, Taylor Townsendová 2:6, 6:7 (1)
