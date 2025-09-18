< sekcia Šport
Američanky prešli cez Kazašky do semifinále
Autor TASR
Šen-čen 18. septembra (TASR) - Americké tenistky postúpili do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej. Vo štvrtkovom štvrťfinále v čínskom Šen-čene zvíťazili nad Kazachstanom 2:1 na zápasy. Rozhodla štvorhra, v ktorej Jessica Pegulová a Taylor Townsendová uspeli proti dvojici Jelena Rybakinová a Julia Putincevová 6:2, 7:6 (1).
Pohár Billie-Jean Kingovej - finálový turnaj v čínskom Šen-čene:
štvrťfinále:
Kazachstan - USA 1:2
Julia Putincevová - Emma Navarrová 5:7, 6:2, 6:7 (6)
Jelena Rybakinová - Jessica Pegulová (USA) 6:4, 6:1
Rybakinová, Putincevová - Pegulová, Taylor Townsendová 2:6, 6:7 (1)
