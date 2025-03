Američanky nastúpia proti Slovenkám s Pegulovou i Collinsovou

New York 13. marca (TASR) - Jessica Pegulová bude líderkou amerických tenistiek v dueloch kvalifikačnej skupiny Pohára Billie-Jean Kingovej proti Slovensku a Dánsku v Bratislave (11.-13. apríla v NTC). Okrem svetovej štvorky figurujú v nominácii USA Danielle Collinsová, McCartney Kesslerová, Asia Muhammadová a Desirae Krawczyková.



Líderkou dánskeho družstva bude Clara Tausonová, ktorá je v rebríčku WTA na 21. mieste. Okrem finalistky turnaja v Dubaji sú v nominácii Johanne Svendsenová, Rebecca Munková Mortensenová, Laura Brunkelová a Emilia Francatiová. Víťaz skupiny postúpi na novembrový finálový turnaj do čínskeho Šen-čenu.



Slovenský kapitán Matej Lipták nominoval kvarteto Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová, Tereza Mihalíková, pre zranenie chýba Anna Karolína Schmiedlová. Slovenky majú s Američankami priaznivú bilanciu 2:0. Vlani ich zdolali v 1. kole finálového turnaja v Malage 2:1 a dokráčali až do finále, v ktorom prehrali s Talianskom 0:2. Proti tímu USA uspeli 2:1 aj v prvom vzájomnom dueli na finálovom turnaji v Prahe v roku 2021. S Dánkami sa slovenský tím ešte nestretol.