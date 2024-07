Finálový turnaj presunuli zo Sevilly do Malagy

Malaga 17. júla (TASR) - Medzinárodná tenisová federácia (ITF) presunula finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej zo Sevilly do Malagy. Podľa agentúry DPA tak urobila na žiadosť regionálnej vlády Andalúzie.



Podujatie, na ktorom sa predstaví 12 ženských družstiev vrátane Slovenska, je na programe od 13. do 20. novembra. V aréne Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena sa odohrá aj mužské finále Davisovho pohára, ktoré sa začína 19. novembra a potrvá šesť dní. Fanúšikovia, ktorí mali zakúpené vstupenky do Sevilly, si môžu lístky vymeniť za nové, alebo si ich nechať preplatiť.