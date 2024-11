Slovenky pred zápasom s USA nemohli trénovať, Lipták: Sme v napätí

Malaga 12. novembra (TASR) - Slovenské tenistky deň pred zápasom proti USA na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej nemohli vôbec trénovať. V Malage sa totiž prudko zhoršilo počasie a od úradov prišli výstrahy nevychádzať von. Kapitána slovenského tímu Mateja Liptáka situácia znepokojila, no verí, že zápas sa odohrá v plánovanom termíne vo štvrtok po 17.00 h.



"Situácia, ktorá nastala, je nová pre každého z nás. Neviem presne, či ide o nariadenie vlády, či nejakých štátnych inštitúcii. Zrejme to tak bude, lebo sa udiali nejaké veci aj v iných mestách a asi sa toho trochu boja. Situácia je kritická aj tu v Malage, ak sa pozrieme von na vlny, tak to nie je sranda. My sme na prvej ´lajne´ pokiaľ ide o apartmány, takže tiež sme v takom napätí," uviedol Lipták v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu,



Úvodný zápas turnaja medzi domácim Španielskom a Poľskom preložili zo stredy na piatok a ani jeden z tímov nemohol ísť na kurty na štadióne v andalúzskom stredisku. "Mali sme niečo naplánované, potrebovali sme si dať vypliesť rakety. Túto situáciu však zažívajú všetky tímy. Vo štvrtok pôjde o to, ako sa kto rýchlo adaptuje a zaimprovizuje. Pokiaľ bude situácia normálna, tak odohráme zápas. Sme pripravení, v posledných dňoch sa väčšinou aj tak iba dolaďujú veci. Baby sú profíčky a nie sú prvýkrát v situácii, že mali deň voľna a na druhý deň nastupujú na zápas. Pre niektoré z nich je možno aj dobré, že si oddýchnu," zdôraznil šéf slovenskej lavičky.



Už v utorok večer začalo byť v uliciach Malagy rušno. "Všetkym začali pípať telefóny, pretože na najbližšie dni predpovedali dážď a zlé počasia s rizikom povodní. Stredu sme strávili v hoteli a o to viac sme sa spolu ešte zomkli ako tím, je v ňom správna chémia. Využili sme miestne fitko, každý tím mal k dispozícii 45 minút. Baby sa boli trochu spotiť, aby telo nejakým spôsobom tonizovalo. Verím, že sa vo štvrtok rozhodneme pre správne hráčky a podarí sa nám prekvapiť."