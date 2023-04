Slovenské tenistky prehrávajú, Schmiedlová podľahla Giorgiovej

kvalifikačný duel Pohára Billie-Jean Kingovej:



Slovensko - Taliansko 0:1 po úvodnej dvojhre



Anna Karolína Schmiedlová - Camila Giorgiová 2:6, 3:6



nasleduje Viktória Hrunčáková - Martina Trevisanová



sobota: 12.00 Schmiedlová - Trevisanová, Hrunčáková - Giorgiová



Hrunčáková, Tereza Mihalíková - Elisabetta Cocciarettová, Jasmine Paoliniová

Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú v kvalifikačnom dueli Pohára Billie-Jean Kingovej s Talianskom 0:1. O úvodný bod pre hosťujúce farby sa na harde v bratislavskom NTC postarala Camila Giorgiová, ktorá zdolala slovenskú jednotkou Annu Karolínu Schmiedlovú hladko 6:2, 6:3. V druhom singli nastúpili proti sebe Viktória Hrunčáková a Martina Trevisanová.Giorgiová od začiatku zápasu so Schmiedlovou potvrdzovala úlohu papierovej favoritky. V druhom geme vďaka trom winnerom prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0. Talianka sa prezentovala svojím typickým agresívnym tenisom, tlačila Slovenku do defenzívy. Schmiedlová mala nízku percentuálnu úspešnosť prvého podania a vo výmenách robila priveľa nevynútených chýb. Giorgiová vo ôsmom geme po dvoch víťazných returnoch Schmieldovú opäť brejkla a prvý set sa stal jasne jej korisťou.Na začiatku druhého prehrávala Talianka po dvoch dvojchybách 0:30, no následne získala štyri fiftíny za sebou a opäť sa dostala na koňa. Rovnako ako v prvom sete odskočila Schmiedlovej na 3:0 a dobre rozohraný zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila hneď prvý mečbal a nadviazala na triumf nad Schmiedlovou z tohtoročného Australian Open.