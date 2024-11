Slovensko - USA 0:1, Jamrichová prehrala s Townsendovou

finálový turnaj Pohára-Billie Jean Kingovej v Malage - 1. kolo:



SLOVENSKO - USA 0:1 po prvej dvojhre



Renáta Jamrichová - Taylor Townsendová 5:7, 4:6

Malaga 14. novembra (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú v dueli 1. kola finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej s USA 0:1. O úvodný bod pre americké farby sa v Malage postarala Taylor Townsendová, ktorá zdolala Renátu Jamrichovú 7:5, 6:4. V druhom singli nastúpili proti sebe tímové jednotky Rebecca Šramková a Danielle Collinsová.V úvodných štyroch gemoch si obe hráčky suverénne držali podanie. Za stavu 2:2 viedla Jamrichová 30:0, no potom spravila štyri nevynútené chyby vrátane dvoch dvojchýb a prišla o servis. Američanka následne potvrdila brejk. Jamrichová v ďalších minútach otočila na 5:4, no koncovka patrila Townsednovej, ktorá vďaka šnúre troch gemov získala prvý set vo svoj prospech.V druhom dejstve za stavu 1:1 Američanka po presnom zásahu na sieti opäť zobrala Jamrichovej podanie. Vo štvrtej hre opäť ukázala svoje deblové kvality a zvýšila na 3:1. V šiestom geme odvrátila dve brejkbaly, v ôsmom ďalšie štyri a zápas s hráčkou, ktorá je vo svetovom rebríčku o vyše 300 miest nižšie, už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:4 premenila vďaka esu tretí mečbal a uštedrila Jamrichovej prvú prehru v Pohári Billie-Jean Kingovej. Pre Townsendovú to bola víťazná singlová premiéra v prestížnej tímovej súťaži.