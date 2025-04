Swiateková a Raducanuová sa nezúčastnia kvalifikačných turnajov

Londýn 2. apríla (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková a Emma Raducanuová z Veľkej Británie sa nezúčastnia zápasov kvalifikácie Pohára Billie Jean Kingovej. Informovala o tom agentúra AP.



Poľsko hostí kvalifikačnú skupinu, v ktorej nastúpi proti Ukrajine a Švajčiarsku. „Vždy reprezentujem svoju krajinu so cťou, minulý rok som nastúpila v každom zápase. Teraz je čas na to, aby som myslela aj na seba a svoj tréningový proces,“ oznámila Poľka podľa agentúry AP. Ťažké rozhodnutie spravila svetová dvojka po tom, čo minulý týždeň vypadla vo štvrťfinále na turnaji v Miami.



Emma Raducanuová sa nezapojí do skupiny v holandskom Haagu. Veľká Británia zabojuje o postup do hlavnej súťaže okrem domácich aj proti Nemecku.