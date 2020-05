Pique o organizácii finále Davisovho pohára: Som skôr pesimistický

Barcelona 11. mája (TASR) - Španielsky futbalista Gerard Pique si nemyslí, že sa tento rok uskutoční finálový turnaj tenisového Davisovho pohára, ktorý financuje jeho spoločnosť. Dôvodom má byť pandémia koronavírusu.



Piqueho investičná firma Kosmos podpísala s Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF) 25-ročnú zmluvu vo výške tri miliardy dolárov.



Finálový turnaj sa má uskutočniť od 23. do 29. novembra v Madride. Obranca FC Barcelona je však v tomto ohľade pesimistický. "Momentálne panuje veľká neistota. Snažíme sa sledovať kroky vlády a rozmýšľame, či by sme mohli dostať divákov na tribúny Caja Magica. Povedal by som, že som skôr pesimistický, či sa podujatie bude konať, pretože Davis Cup bez divákov by bol zložitý," uviedol v rozhovore pre televíziu Movistar.



Španielsko odštartovalo minulý týždeň štvorfázový plán na uvoľnenie karanténnych opatrení, ktoré sú v platnosti od polovice marca. Približne v rovnakom čase sa prerušila aj tenisová sezóna na celom svete. Úvodnú edíciu nového formátu Davisovho pohára vyhralo vlani v Madride domáce Španielsko. Informovala agentúra AFP.



V krajine evidovali v pondelok o 13.30 h celkovo vyše 264.000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo viac ako 26.000 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše 4,2 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 284.000 osôb.