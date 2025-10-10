< sekcia Šport
Plíšková predčasne ukončila sezónu: Telo potrebuje čas
Autor TASR
Praha 10. októbra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa rozhodla predčasne ukončiť aktuálnu sezónu. Bývalá svetová jednotka sa vrátila do súťažného kolotoča po viac ako ročnej pauze na septembrovom podujatí v portugalskom Caldas da Rainha.
Tridsaťtriročná Češka odohrala napokon po návrate len tri stretnutia, dva v Portugalsku a jedno na turnaji v tureckom Samsune. „Bolo skvelé opäť hrať, ale tento rok bol celkom náročný a moje telo stále potrebuje čas, aby si zvyklo. Uvidíme sa v budúcej sezóne,“ napísala Plíšková na sociálnej sieti Instagram.
Plíškovú, ktorú trápilo zranenie členka, figuruje momentálne v rebríčku WTA až na 1051. pozícii. Počas kariéry sa jej podarilo vyhrať 17 turnajov.
