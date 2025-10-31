< sekcia Šport
Pohánková skončila vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v Chennai
Pohánková odletela do Indie po úspešnom vystúpení na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu, kde obsadila tretie miesto.
Autor TASR,aktualizované
Chennai 31. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková sa neprebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA v indickom Chennai. V piatkovom štvrťfinále podľahla turnajovej štvorke Janice Tjenovej z Indonézie hladko 3:6, 1:6.
dvojhra - štvrťfinále:
Janice Tjenová (Ind.-4) - Mia POHÁNKOVÁ (SR) 6:3, 6:1, Kimberly Birrellová (Austr.-7) - Donna Vekičová (Chor.-3) 6:4, 6:0, Tararudee Lanlanová (Thaj.) - Polina Jacenková (Rus.) 6:0, 6:2, Joanna Garlandová (Taiwan) - Arina Rodionovová (Aus.) 6:2, 7:6 (2)
