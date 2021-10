Slovenky môžu na turnaji Billie-Jean Kingovej podľa Liptáka prekvapiť

Bratislava 26. októbra (TASR) – Kapitán slovenského tímu Matej Lipták je optimista pred finálovým turnajom Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe. Šéf lavičky verí, že kvinteto tenistiek Anna Karolína Schmiedlová, Kristína Kučová, Viktória Kužmová, Rebecca Šramková a Tereza Mihalíková môže v C-skupine proti Španielsku a USA prekvapiť.



Po krátkej spoločnej príprave v bratislavskom NTC sa Slovenky už v stredu presunú do dejiska šampionátu. Podľa Liptáka o výsledku na turnaji môže rozhodnúť viacero faktorov.



„Odkedy sme sa na finálový turnaj kvalifikovali, ubehla dlhá doba. Nie je to aktuálny výsledok, keďže vlaňajší ročník bol prerušený. Podľa papierov nepatríme medzi favoritov, čo však pre naše baby môže byť veľká výzva. Z ponúkaných súperov nám vyžrebovali ťažké tímy, takže nemáme čo stratiť a môžeme prekvapiť. Model súťaže je trošku lotéria, keďže sa hrajú iba tri zápasy. Ja určite neskladám hlavu a verím, že naše baby v Prahe prekvapia,“ citovala oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu slová Liptáka, ktorý je fedcupovým kapitánom Sloveniek už trinásty rok.



Nominácia Španielok ho neprekvapila. „Myslím si, že nominácia Španielska bola takmer jasná. Bolo skôr otvorené, či tam dostanú Garbine Muguruzovú a či bude hrať. Nastúpiť z ich tímu môžu podľa mňa hneď štyri hráčky, je to otvorené. Čo sa týka USA, tam to bolo zamotanejšie. Možností majú viac, nevedeli sme, kto z nich príde. Máme tím ľudí, ktorí nám pomáhajú pripraviť sa čo najlepšie, či už štatisticky ale aj herne, aby sme o nich vedeli čo najviac."



Slovenky odohrajú stretnutia v skupine dva dni po sebe, 1. a 2. novembra. „Program nám vyšiel tak, že nemáme deň voľna medzi stretnutiami. Je to však situácia, akoby sa hral klasický dvojdňový model. Myslím si, že je to možno aj dobre. Keď budeme hrať druhé stretnutie proti USA, baby budú rozohrané, dobre pripravené. Naopak pre Američanky to bude prvý zápas."



V súčasnej situácii je podľa Liptáka veľmi ťažko odhadnúť, koľko fanúšikov si nájde cestu na tribúny O2 arény. „Verím, že na zápasoch bude čo najviac ľudí. Výhodou by mohlo byť, že hráme večerné stretnutia a proti atraktívnym súperom. To by mohlo prilákať veľa fanúšikov. Pevne verím, že naše baby chytia vo finálovom týždni dobrú formu a že môžeme milo prekvapiť," zakončil Lipták.