Polášek s Dodigom trénujú v Bratislave. Túžia po triumfe na grandslame

Bratislava 16. decembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek a jeho partner vo štvorhre Ivan Dodig z Chorvátska túžia vo štvorhre napredovať. Obaja tenisti momentálne trénujú v Bratislave a na pondelňajšej tlačovej konferencii prezradili svoje túžby a ciele do roku 2020.



Dodig s Poláškom majú za sebou skvelý rok. Triumfovali na turnajoch ATP v Cincinnati i Pekingu. Vo Wimbledone sa prebojovali do semifinále a výbornú sezónu korunovali postupom na turnaj majstrov v Londýne. V nasledujúcej sezóne sa chcú posunúť ešte vyššie. "Chceli sme sa pripravovať spolu aj takto na konci roka, pretože sa chceme budúci rok zlepšovať. Myslím si, že to je pre nás dôležité. Chceme byť najlepší pár na svete," povedal Dodig.







Tenisti však nestrávia čas iba trénovaním. "Spolu s rodinami strávime 10 dní. Nie je to teda len o tenise, ale aj o priateľstve," dodal Polášek. Slovenský deblista prezradil, v čom sa skrývajú úspechy páru: "Výnimočnosť je v tom, že si na kurte od začiatku rozumieme. Vidíme tenis rovnako. Aj keď niekto urobí chybu, rýchlo si to vieme vydiskutovať. Nemáme s tým problém, v tomto je to asi najlepšie. A vyhovuje nám aj štýl tenisu, ktorý hráme. Zatiaľ máme viac pozitív, sadli sme si aj ľudsky mimo kurtu."



Slová Poláška potvrdil aj Dodig: "Sme veľmi dobrí priatelia. Nemáme žiadny problém, jednoducho sme si sadli." Slovenský tenista vzápätí na Dodiga prezradil, že počas turnajov rád pospí aj počas dňa, čo Chorvát s úsmevom potvrdil. "Ja to cez deň nedokážem," priznal Polášek.







Polášek bol druhý slovenský deblista v ére samostatnosti, ktorý štartoval na turnaji majstrov. V roku 2009 sa na záverečnom vrchole sezóny zúčastnil Michal Mertiňák po boku Františka Čermáka, slovensko-český tandem postúpil v londýnskej O2 aréne do semifinále. V roku 1998 si vo dvojhre zahral na turnaji majstrov Karol Kučera. V roku 1987 ešte v ére ČSSR sa Miloslav Mečíř dostal medzi elitnú "smotánku" v singli i v debli. Vo štvorhre sa spoločne s Tomášom Šmídom tešili v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu. V roku 2000 mal ísť na Masters v pozícii náhradníka Dominik Hrbatý. Pre zranenie jeho deblového partnera Čecha Martina Damma, ktorý musel ísť na operáciu, však do dejiska turnaja neodcestoval.



V roku 2020 by obaja chceli triumfovať na niektorom z grandslamov. "Triumfovať na takomto turnaji je niečo špeciálne. Napríklad semifinálová účasť vo Wimbledone, to bola skvelá vec a veľký zážitok. Hrali sme vtedy s Filipom len na druhom turnaji a podarilo sa nám zdolať veľkých hráčov," podotkol Dodig. Polášek by chcel vziať Dodiga počas najbližších dní aj do kina, prípadne na večeru. Obaja tenisti síce trávia spolu veľa času, ale ako slovenský tenista priznal, nepreháňajú to. "Dokonca aj na obedy chodíme zvlášť, aj rozcvičku si každý organizuje sám. Je to tak akurát, myslím si, spoločný čas trávime triezvo."



Novú sezónu začne dvojica v Austrálii na turnaji v Adelaide, potom ich čaká Australian Open. "Chceme odohrať viac väčších turnajov. Uvidíme, ako dopadneme v Austrálii. Ale zároveň by sme toho chceli odohrať menej, pretože tento rok sme potrebovali zbierať body na účasť na Turnaj majstrov ATP a boli sme unavení," povedal Polášek.