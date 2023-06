Poliak Majchrzak dostal zákaz činnosti na 13 mesiacov za doping

Paríž 29. júna (TASR) - Poľský tenista Kamil Majchrzak dostal zákaz činnosti na 13 mesiacov za doping. Vo štvrtok to oznámila Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA).



Majchrzak, ktorý sa vo februári vyšplhal na 75. miesto rebríčka ATP, mal vlani niekoľko pozitívnych testov na zakázané látky. Dvadsaťsedemročný Poliak sa k porušeniam priznal, pričom však poprel, že by vedome užil akúkoľvek zakázanú látku. Majchrzak mal od 30. novembra minulého roka zastavenú činnosť a jeho zákaz bude platiť do 29. decembra tohto roka. Zároveň má tiež zákaz navštevovať oficiálne turnaje.