Popyrin sa odhlásil z US Open, Murray už nepotrebuje voľnú kartu

Londýn 9. augusta (TASR) – Brit Andy Murray už nepotrebuje na priamu účasť v hlavnej súťaži na grandslamovom podujatí tenistov US Open voľnú kartu. Z turnaja v New Yorku sa totiž odhlásil Austrálčan Alexej Popyrin a namiesto Škóta tak voľnú kartu využije Američan Mitchell Krueger.



Murray sa dlho zotavoval z vlečúceho sa zranenia bedrového kĺbu, v rebríčku ATP je v súčasnosti až na 129. mieste. US Open sa bude hrať od 31. augusta do 13. septembra, pripomenula agentúra DPA.