Pozitívne testy mali aj Čorič a Djokovičov kondičný tréner

Belehrad 22. júna (TASR) – Chorvátsky tenista Borna Čorič mal pozitívny test na nový koronavírus. Po Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi ide už o druhého hráča, ktorý sa predstavil na exhibičnom turnaji Srba Novaka Djokoviča Adria Cup a nakazil sa. Pozitívne nálezy mali aj dvaja tréneri.



Tridsiaty tretí hráč svetového rebríčka to oznámil v pondelok prostredníctvom Twitteru. „Chcem vás informovať, že som pozitívny na Covid-19. Prosím, každý, kto bol so mnou v kontakte za posledných pár dní, dajte sa otestovať!" Čorič uviedol, že sa cíti dobre a že nemá príznaky ochorenia. Informovala agentúra dpa.



Podľa srbského športového denníka zurnal.rs mali okrem Čoriča pozitívne testy aj Dimitrovov kouč Christian Groh a Djokovičov kondičný tréner Marko Paniki.



Djokovičov hlavný tréner Marián Vajda zo Slovenska sa na exhibícii nezúčastnil, keďže si bol ako divák pozrieť zápasy na turnaji Bratislava Open.



Čorič hral v sobotu na druhom turnaji Adria Cupu v Zadare práve proti Dimitrovovi. Po tom, čo bulharský hráč oznámil pozitívny výsledok, išlo na testy približne ďalších tisíc ľudí. Turnaj v Zadare nakoniec zrušili. Djokovič sa zatiaľ testom nepodrobil a odcestoval späť do Belehradu. Naopak, Chorvát Marin Čilič či Nemec Alexander Zverev navštívili zdravotníkov.



Dimitrov sa predstavil aj na minulotýždňovom prvom Djokovičovom podujatí v Belehrade. V srbskej metropole navštívilo turnaj štyritisíc fanúšikov a v Zadare prišlo tiež niekoľko tisíc.