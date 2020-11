SLOVAK OPEN: Klein vyradil Ruusuvuoriho a postúpil do semifinále

Dvojhra - 2. kolo:



Lukáš KLEIN (SR) - Emil Ruusuvuori (Fín.-1) 6:4, 7:5

Maximilian Marterer (Nem.) - Sergij Stachovskij (Ukr.) bez boja

Antoine Hoang (Fr.-4) - Mathias Bourgue (Fr.) bez boja

Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na bratislavskom challengri Peugeot Slovak Open. V piatkovom štvrťfinále nadviazal na predchádzajúce výkony a vyradil najvyššie nasadeného Emila Ruusuvuoriho z Fínska v dvoch setoch 6:4 a 7:5. V boji o finále sa stretne s úspešnejším z dvojice Matteo Viola (Tal.) - Tomáš Macháč (ČR).Aj keď favorizovaný Fín odštartoval čistou hrou, v ďalšom priebehu bol duel veľmi vyrovnaný. Klein bol v treťom geme blízko k brejkbalu, no nepremenil ani jeden z troch pokusov. Vyšlo mu to však v deviatej hre, keď využil druhú ponuku na brejk, ujal sa vedenia 5:4 a pri svojom podaní premenil hneď prvý setbal. Aj v druhom sete sa bojovalo o každú loptičku a opäť to bol zverenec českého trénera Tomáša Krupu, kto ako prvý zobral súperovi podanie. Tentokrát sa mu to podarilo už v piatom geme. Následne predviedol čistú hru a viedol 4:2. Posledný slovenský singlista však náskok neudržal, v desiatom geme stratil prvýkrat v zápase podanie a Ruusuvuori vyrovnal na 5:5. Vzápätí však súpera brejkol a dopodával do víťazného konca.V druhom semifinále sa stretnú štvrtý nasadený Antoine Hoang z Francúzska s Nemcom Maximilianom Martererom. Obaja sa dostali medzi najlepšiu štvoricu bez boja, keďže ich súperi Francúz Mathias Bourgue respektíve Ukrajinec Sergij Stachovskij z turnaja odstúpili.