TENIS-PSO: NOVAK VÍŤAZOM 20. ROČNÍKA BRATISLAVSKÉHO CHALLENGERU

Bratislava 10. novembra (TASR) - Rakúsky tenista Dennis Novak sa stal víťazom dvojhry na jubilejnom 20. ročníku bratislavského challengeru Peugeot Slovak Open. Vo finále po výbornom výkone deklasoval piateho nasadeného Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny za 48 minút 6:1, 6:1. Novak získal druhý titul na ATP Challenger Tour, v apríli nenašiel premožiteľa v Taiwane. Z AXA arény NTC si odnáša prémiu 15.270 eur pred zdanením a 110 bodov do svetového rebríčka ATP Entry.



Novakovi vyšiel úvod zápasu s Džumhurom, keď v druhom geme prelomil podanie súpera a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 3:0. Rakúšan hral variabilne, rovnako ako v priebehu celého turnaja výborne servoval a Džumhura dokázal pretlačiť aj v dlhších výmenách od základnej čiary. V šiestom geme opäť Bosniaka brejkol a prvý set sa stal za 20 minút jasne jeho korisťou.



Džumhur pôsobil na dvorci nervóznym dojmom, kopil nevynútené chyby, čo bola voda na mlyn Novaka. V úvode druhého dejstva Rakúšan odskočil na 4:0 a šancu na zisk doposiaľ najcennejšej trofeje v kariére už z rúk nepustil. Za stavu 5:1 premenil v poradí druhý mečbal.



Novakovi sa darilo na Peugeot Slovak Open aj vlani, keď postúpil do semifinále dvojhry. "Bol to môj domáci turnaj. Bratislava je veľmi blízko môjho rodného Wiener-Neustadtu, prišlo ma povzbudiť veľa rakúskych fanúšikov. Vo finále dnes všetko klaplo. Vyšlo mi všetko, na čom som siahol. O rok sa pokúsim obhájiť titul," povedal Rakúšan po prevzatí trofeje z rúk olympijského šampióna zo Soulu Miloslava Mečířa.



Džumhur priznal, že Novak bol vo finále lepší hráč. "Dennis odohral neuveriteľný zápas a zaslúžene zvíťazil. Ospravedlňujem sa divákom za to, že som nepodal optimálny výkon. Nemal som svoj deň. Bol to však pre mňa skvelý týždeň, v Bratislave sa mi veľmi páčilo," uviedol držiteľ troch titulov z turnajov ATP.







dvojhra - finále:



Dennis Novak (Rak.) - Damir Džumhur (5-BaH) 6:1, 6:1