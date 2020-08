Puerta priznal, že v minulosti klamal o dopingovom prehrešku

Buenos Aires 3. augusta (TASR) - Bývalý argentínsky tenista Mariano Puerta priznal, že v minulosti klamal za účelom nižšieho trestu za porušenie antidopingových pravidiel. V roku 2005 bol finálovým súperom Rafaela Nadala pri prvom triumfe Španiela na grandslamovom Roland Garros, krátko potom mal pozitívny nález na stimulant etilefrín.



Puerta už mal za sebou dopingovú minulosť a hrozil mu dištanc na osem rokov. Bránil sa však tvrdením, že zakázaná látka sa do jeho organizmu dostala omylom, keď si odpil z pohára vody, v ktorom mala jeho manželka lieky proti menštruačným bolestiam. Športový arbitrážny súd (CAS) mu znížil trest na dva roky.



"Toto vysvetlenie bola lož. Nezískal som však žiadnu športovú výhodu, len som už nechcel, aby ma ľudia vnímali ako podvodníka," povedal 41-ročný Argentínčan pre noviny La Nacion. V skutočnosti v tom čase užíval výživový doplnok s kofeínom a ženšenom, ktorý obsahoval aj stopy etilefrínu: "Nemohli sme s tým nič robiť, lebo tabletky sme nekúpili, ako by som to povedal, legálnou cestou. Moji právni zástupcovia mi poradili, aby sme zatajili, čo sa stalo naozaj."



Novú verziu udalostí spochybnil niekdajší Puertov tréner Andres Schneiter. "Spýtal som sa ho, o čo išlo, a odpovedal mi, že nevie. Tušil som, že klame. Jeho odpoveď sa mi nezdala úprimná, podľa mňa to užil z nedbanlivosti," povedal Schneiter pre agentúru AFP. Puerta sa po vypršaní dištancu vrátil v roku 2007, kariéru ukončil o dva roky neskôr.