Raonič a Tsitsipas postúpili do semifinále turnaja ATP v New Yorku

Dvojhra - štvrťfinále:



Roberto Bautista-Agut (Šp.-8) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 1:6, 6:4, 6:3

Novak Djokovič (1-Srb.) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:3, 6:1

Stefanos Tsitsipas (Gr.-4) - Reilly Opelka (USA) 5:6

Opelka skrečoval, Miloš Raonič (Kan.) - Filip Krajinovič (Srb.) 4:6, 7:6 (2), 7:5

New York 27. augusta (TASR) – Španielsky tenista Roberto Bautista-Agut sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku, keď ako ôsmy nasadený zdolal tretieho Daniila Medvedeva z Ruska v troch setoch 1:6, 6:4 a 6:3. Medzi najlepšiu štvoricu postúpil aj najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič, ktorý vyradil Nemca Jana-Lennarda Struffa hladko 6:3, 6:1.Ďalej sa prebojoval aj Kanaďan Miloš Raonič po víťazstve nad Srbom Filipom Krajinovičom 4:6, 7:6 (2), 7:5. V semifinále narazí na Gréka Stefanosa Tsitsipasa.