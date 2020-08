Tenis: Raonič postúpil do finále turnaja ATP v New Yorku

New York 28. augusta (TASR) - Kanadský tenista Miloš Raonič sa prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. V piatkovom úvodnom semifinálovom stretnutí zvíťazil nad štvrtým nasadeným Grékom Stefanosom Tsitsipasom v dvoch setoch 7:6 (5), 6:3. Vo finále sa stretne s víťazom súboja Novak Djokovič - Roberto Bautista-Agut.







dvojhra - semifinále:



Miloš Raonič (Kan.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-4) 7:6 (5), 6:3