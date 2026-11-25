< sekcia Šport
Rinderknech čelí vyšetrovaniu, že odmietol dopingovú kontrolu
ITIA informovala, že termín vypočúvania francúzskeho tenistu už stanovila na začiatok budúceho roku a vyjadrila ľútosť, že správy o prípade prenikli na verejnosť.
Autor TASR
Paríž 25. novembra (TASR) - Francúzsky tenista Arthur Rinderknech čelí obvineniu z odmietnutia dopingovej kontroly. Aktuálne 57. hráč rebríčka ATP popiera, že by sa previnil voči pravidlám, podľa francúzskeho denníka L'Equipe mu hrozí zákaz činnosti až na štyri roky.
Tridsaťjedenročný Rinderknech sa údajne nezhodol s dopingovým komisárom počas svojho júnového pobytu v Bretónsku. „Som si vedomý, že prebieha vyšetrovanie Medzinárodnou testovacou agentúrou (ITIA). Malo byť dôverné. Už som informoval ITIA, že obvinenia popieram a podal som žiadosť o preskúmanie nezávislým tribunálom, na čo mám právo. Na vypočutí prednesiem všetky detaily o incidente, dovtedy sa k nemu nebudem vyjadrovať. Som presvedčený, že tribunál ma zbaví obvinení,“ zverejnil Rinderknech podľa AFP.
ITIA informovala, že termín vypočúvania francúzskeho tenistu už stanovila na začiatok budúceho roku a vyjadrila ľútosť, že správy o prípade prenikli na verejnosť. Rinderknech sa v tejto sezóne v máji dostal v rebríčku ATP na kariérové maximum 24. miesto.
Tridsaťjedenročný Rinderknech sa údajne nezhodol s dopingovým komisárom počas svojho júnového pobytu v Bretónsku. „Som si vedomý, že prebieha vyšetrovanie Medzinárodnou testovacou agentúrou (ITIA). Malo byť dôverné. Už som informoval ITIA, že obvinenia popieram a podal som žiadosť o preskúmanie nezávislým tribunálom, na čo mám právo. Na vypočutí prednesiem všetky detaily o incidente, dovtedy sa k nemu nebudem vyjadrovať. Som presvedčený, že tribunál ma zbaví obvinení,“ zverejnil Rinderknech podľa AFP.
ITIA informovala, že termín vypočúvania francúzskeho tenistu už stanovila na začiatok budúceho roku a vyjadrila ľútosť, že správy o prípade prenikli na verejnosť. Rinderknech sa v tejto sezóne v máji dostal v rebríčku ATP na kariérové maximum 24. miesto.