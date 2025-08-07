< sekcia Šport
Rinderknech postúpil do 2. kola turnaja Masters 1000 v Cincinnati
V úvodnom kole zdolal Portugalčana Nuna Borgesa 6:3, 6:3.
Autor TASR
Cincinnati 7. augusta (TASR) - Francúzsky tenista Arthur Rinderknech sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Cincinnati. V úvodnom kole zdolal Portugalčana Nuna Borgesa 6:3, 6:3.
dvojhra - 1. kolo:
Arthur Rinderknech (Fr.) - Nuno Borges (Portug.) 6:3, 6:3, Joao Fonseca (Braz.) - Jün-čchao-kche-tche (Čína) 4:6, 6:2, 7:5, Roberto Carballes Baena (Šp.) - Hugo Gaston (Fr.) 6:4, 5:7, 6:3, Pedro Martinez (Šp.) - Nicolas Jarry (Čile) 1:6, 6:4, 6:3, Benjamin Bonzi (Fr.) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:7 (1), 6:3, 6:4, Coleman Wong (Hokg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:3, 6:2
Arthur Rinderknech (Fr.) - Nuno Borges (Portug.) 6:3, 6:3, Joao Fonseca (Braz.) - Jün-čchao-kche-tche (Čína) 4:6, 6:2, 7:5, Roberto Carballes Baena (Šp.) - Hugo Gaston (Fr.) 6:4, 5:7, 6:3, Pedro Martinez (Šp.) - Nicolas Jarry (Čile) 1:6, 6:4, 6:3, Benjamin Bonzi (Fr.) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:7 (1), 6:3, 6:4, Coleman Wong (Hokg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:3, 6:2