Roland Garros: Arevalo s Rojerom víťazmi mužskej štvorhry

muži - štvorhra - finále:



Marcelo Arevalo, Jean-Julien Rojer (Salv./Hol.-12) - Ivan Dodig, Austin Krajicek (Chor./USA) 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3

Paríž 4. júna (TASR) - Salvádorský tenista Marcelo Arevalo s Holanďanom Jeanom-Julienom Rojerom sa stali víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo finále zdolali ako nasadené dvanástky chorvátsko-americký pár Ivan Dodig, Austin Krajicek po trojhodinovom trojsetovom boji 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3. V druhom dejstve odvrátili tri mečbaly.Rojer je vo veku 40 rokov najstarší grandslamový šampión v histórii. Pre Holanďana je to tretí deblový titul z podujatí veľkej štvorky. V roku 2017 triumfoval po boku Horiu Tecaua vo Wimbledone. O dva roky neskôr spoločne s Rumunom nenašli premožiteľov na US Open. Arevalo je vôbec prvý grandslamový víťaz z oblasti Strednej Ameriky. Pre salvádorsko-holandský tandem je to tretí tohtoročný titul, z trofeje sa tešili aj na turnajoch v Dallase a Delray Beach.