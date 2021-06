Bartyová skrečovala zápas 2. kola Roland Garros pre zranenie

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Magda Linetteová (Poľ.) - Ashleigh Bartyová (Austr.-1) 6:1, 2:2 - skreč

Sofia Keninová (USA-4) - Halley Baptisteová (USA) 7:5, 6:3

Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Ann Liová (USA) 6:3, 6:4

Jessica Pegulová (USA-28) - Tereza Martincová (ČR) 6:3, 6:3

Ons Jabeurová (Tun.-25) - Astra Sharmová (Austr.) 6:2, 6:4

Paríž 3. júna (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa s účinkovaním na grandslamovom turnaji Roland Garros rozlúčila už v 2. kole. Nasadená jednotka skrečovala zápas proti Poľke Magde Linetteovej za stavu 1:6 a 2:2 v druhom sete pre zranenie bedrového kĺbu.Parížska šampiónka z roku 2019 mala zdravotné problémy už v dueli úvodného kola proti Američanke Bernarde Perovej. Po prehratom prvom sete požiadala o medical time out. Proti Linetteovej od úvodných minút nebola vo svojej koži, robila veľa nevynútených chýb, nevychádzalo jej podanie. Na začiatku druhého dejstva si síce dvakrát udržala servis, no po štvrtom geme súboj skrečovala.Americká tenistka Sofia Keninová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vlaňajšia finalistka zdolala v 2. kole ako nasadená štvorka svoju krajanku Halley Baptisteovú 7:5, 6:3.V dueli o postup do osemfinále nastúpi na parížskej antuke proti ďalšej Američanke Jessice Pegulovej, ktorá zvíťazila nad Češkou Terezou Martincovou 6:3, 6:3. Úlohu favoritky potvrdila aj Ukrajinka Jelina Svitolinová, nasadená päťka si poradila s Ann Liovou z USA 6:3, 6:4.