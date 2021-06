Federer postúpil cez Čiliča do 3. kola dvojhry na Roland Garros

Na snímke srbský tenista Novak Djokovič odvracia loptičku v zápase proti Uruguajčanovi Pablovi Cuevasovi v 2. kole dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 3. júna 2021. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 2. kolo:



Roger Federer (Švajč.-8) - Marin Čilič (Chor.) 6:2, 2:6, 7:6 (4), 6:2,

Marco Cecchinato (Tal.) - Alex de Minaur (Austr.-21) 6:4, 6:1, 3:6, 6:1,

Novak Djokovič (Srb.-1) - Pablo Cuevas (Urug.) 6:3, 6:2, 6:4,

Ričardas Berankis (Lit.) - James Duckworth (Austr.) 7:5, 2:6, 7:6 (4), 6:0,

Philipp Kohlschreiber (Nem.) - Aslan Karacev (Rus.-24) 6:3, 7:6 (4), 4:6, 6:1,

Dominik Köpfer (Nem.) - Taylor Harry Fritz (USA-30) 6:3, 6:2, 3:6, 6:4,

Jannik Sinner (Tal.-18) - Gianluca Mager (Tal.) 6:1, 7:5,

Cameron Norrie (V. Brit.) - Lloyd Harris (JAR) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2,

Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-10) - Aljaž Bedene (Slov.) 6:4, 6:2, 6:4,

Lorenzo Musetti (Tal.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 7:5, 6:3, 6:2,

Soonwoo Kwon (Kór. rep.) - Andreas Seppi (Tal.) 6:4, 7:5, 7:5,

Mikael Ymer (Švéd.) - Gael Monfils (Fr.-14) 6:0, 2:6, 6:4, 6:3,

Matteo Berrettini (Tal.-9) - Federico Coria (Arg.) 6:3, 6:3, 6:2

Paríž 3. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil suverénne do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole ako nasadená jednotka zdolal Uruguajčana Pabla Cuevasa 6:3, 6:2, 6:4. Jeho ďalším súperom bude Ričardas Berankis z Litvy.Cuevas držal s Djokovičom krok iba v úvode zápasu. Za stavu 1:1 prelomil podanie Srba, ktorý však hneď vzápätí kontroval rebrejkom a v ďalšom priebehu duelu na dvorci dominoval. Vlaňajší finalista sa opieral o kvalitný servis, mal navrch v dlhých výmenách.Taliansky tenista Matteo Berrettini postúpil suverénne do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole na parížskej antuke v pozícii nasadenej deviatky zdolal Argentínčana Federica Coriu 6:3, 6:3, 6:2.Ďalej ide aj ôsmy nasadený Švajčiar Roger Federer. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión zvíťazil v atraktívnom súboji nad Chorvátom Marinom Čiličom 6:2, 2:6, 7:6 (4), 6:2. Chlieb sa lámal v tajbrejku tretieho setu, v ktorom Federer výborne podával. V úvode štvrtého dejstva po dvojchybe Čiliča súpera brejkol a náskok 4:1 už pretavil na postup do 3. kola, kde ho čaká Nemec Dominik Köpfer. Federer vyhral prvýkrát v tomto roku dva zápasy za sebou." uviedol Švajčiar v prvom pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.