Bradyová postúpila do 2. kola na turnaji Roland Garros

Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová odvracia úder Američanky Jennifer Bradyovej počas 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v utorok 1. júna 2021. Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Oceane Babelová (Fr.) 6:2, 7:5,

Barbora Krejčíková (ČR) - Kristýna Plíšková (ČR) 5:7, 6:4, 6:2,

Jasmine Paoliniová (Tal.) - Stefanie Vögeleová (Švaj.) 7:5, 6:1

Astra Sharmová (Aust.) - Irina Maria Barová (Rum.) 7:6 (5), 6:2

Ann Liová (USA) - Margarita Gasparianová (Rus.) 6:0, 6:1

Ons Jabeurová (Tun.-25) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:5, 6:2

Maria Sakkariová (Gr.-17) - Katarina Zavacká (Ukr.) 6:4, 6:1

Jennifer Bradyová (USA-13) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:3

Fiona Ferrová (Fr.) - En Shuo Liang (Taiw.) 6:1, 1:6, 6:4



Paríž 1. júna (TASR) - Americká tenistka Jennifer Bradyová postúpila v utorok do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Ako nasadená trinástka zdolala na parížskej antuke Lotyšsku Anastasiju Sevastovovú dvakrát 6:3.Finalistka tohtoročného Australian Open nevstúpila do duelu dobre, keď hneď v prvom geme stratila vlastné podanie. Následným rebrejkom však vyrovnala na 1:1 a v ôsmej hre uspela pri podaní súperky. V druhom dejstve prelomila servis nenasadenej Lotyšsky dvakrát a keďže sama neomylne podávala, doviedla zápas do víťazného konca za 80 minút. V druhom kole, ktoré je jej maximom na Roland Garros, si zmeria sily s domácou Fionou Ferrovou.Ukrajinka Jelina Svitolinová potvrdila rolu favoritky, nasadená päťka a trojnásobná štvrťfinalistka podujatia si poradila s Francúzkou Oceane Babelovou 6:2, 7:5. Víťazka generálkového turnaja v Štrasburgu Barbora Krejčíková uspela v českom derby, hoci s Kristýnou Plíškovou ťahala v prvom sete za kratší koniec. Napokon zvíťazila 5:7, 6:4, 6:2.