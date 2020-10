Roland Garros: Djokovič suverénne postúpil do 3. kola dvojhry

muži - dvojhra - 2. kolo:



Roberto Carballes Baena (Šp.) - Denis Shapovalov (Kan.-9) 7:5, 6:7 (5), 6:3, 2:6, 8:6

Daniel Elahi Galan (Kol.) - Tennys Sandgren (USA) 6:2, 6:2, 6:3

Novak Djokovič (Srb.-1) - Ricardas Berankis (Lit.) 6:1, 6:2, 6:2

Karen Chačanov (Rus.-15) - Jiří Veselý (ČR) 6:1, 6:7 (4), 7:6 (7), 7:6 (2)

Cristian Garin (20-Čile) - Marc Polmans (Austr.) 6:7 (5), 6:2 ,7:6 (3), 6:4

Daniel Altmaier (Nem.) - Jan-Lennard Struff (Nem.-30) 6:3, 7:6 (4), 6:3

Márton Fucsovics (Maď.) - Albert Ramos-Vinolas (Šp.) 7:6 (2), 6:3, 7:5

Thiago Monteiro (Br.) - Marcos Giron (USA) 7:6 (5), 6:4, 6:1

Paríž 1. októbra (TASR) -Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole ako nasadená jednotka deklasoval Ricardasa Berankisa z Litvy 6:1, 6:1, 6:2.Pre "Noleho" to bolo jubilejné 70. víťazstvo na parížskej antuke, čím vyrovnal zápis Švajčiara Rogera Federera. V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti kolumbijskému "lucky loserovi" Danielovi Elahimu Galanovi. "," uviedol Djokovič v prvom rozhovore.O prekvapenie sa postaral Španiel Roberto Carballes Baena, ktorý vyradil deviateho nasadeného Denisa Shapovalova z Kanady po päťsetovej dráme 7:5, 6:7 (5), 6:3, 2:6, 8:6. Ďalej ide aj Rus Karen Chačanov, ako nasadená pätnástka zdolal Čecha Jiřího Veselého 6:1, 6:7 (4), 7:6 (7), 7:6 (2).