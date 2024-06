Djokovič do štvrťfinále Roland Garros po rekordnom triumfe

muži - dvojhra - osemfinále:



Alex de Minaur (Austr.-11) - Daniil Medvedev (Rus.-5) 4:6, 6:2, 6:1, 6:3

Novak Djokovič (Srb.-1) - Franicso Cerundolo (Arg.-23) 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3



Paríž 3. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v dramatickom osemfinále turnajovú 23-ku Argentínčana Francisca Cerundola po päťsetovom boji 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. Na parížskej antuke dosiahol rekordné 370. grandslamové víťazstvo v singli. Na čele historických tabuliek sa tak osamostatnil od Švajčiara Rogera Federera.Djokovič v prvom sete dvakrát zobral Cerundolovi podanie a získal ho jasne vo svoj prospech. V úvodnom geme druhého dejstva ho však začali trápiť bolesti kolena a počas prestávky požiadal o lekárske ošetrenie. Po návrate na dvorec mal problémy s pohybom, čo Cerundolo dlho nedokázal využiť. Za stavu 6:5 však po prvý raz v zápase prelomil Srbovo podanie a dostal sa na koňa. V úvode tretieho setu si rýchlo vybudoval rozhodujúci náskok 3:0. Argentínčan ničil Djokoviča forhendovými winnermi i stopbalmi, dominoval vo výmenách.Za stavu 4:2 vo štvrtom dejstve bol blízko k zisku najcennejšieho skalpu v kariére. Srb však v ďalších minútach otočil na 5:4, v dvanástom geme využil tretí setbal a vynútil si rozhodujúci set. V ňom síce prišiel o náskok 2:0, za stavu 4:3 však opäť Cerundola brejkol a v deviatom geme využil prvý mečbal. Vo štvrťfinále nastúpi proti víťazovi duelu medzi siedmym nasadeným Nórom Casperom Ruudom a Američanom Taylorom Fritzom.uviedol Djokovič v pozápasovovm interview.Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V osemfinále vyradil na parížskej antuke v pozícii nasadenej jedenástky päťku "pavúka" Rusa Daniila Medvedeva 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Nemcom Alexandrom Zverevom a Dánom Holgerom Runem.De Minaur proti Medvedevovi ťažil z kvalitných returnov, vďaka výbornému pohybu po dvorci súpera prevýšil v dlhých výmenách od základnej čiary. Doposiaľ posledným austrálskym štvrťfinalistom v mužskom singli na Roland Garros bol v roku 2004 Lleyton Hewitt. De Minaur sa vďaka postupu medzi elitnú osmičku posunul v onlajn vydaní svetového rebríčka ATP na ôsme miesto.uviedol de Minaur v pozápasovom interview s bývalým francúzskym tenistom Fabriceom Santorom.