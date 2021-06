Roland Garros: Delbonis postúpil do osemfinále dvojhry

muži - dvojhra - 3. kolo:



Alexander Zverev (Nem.-6) - Laslo Djere (Srb.) 6:2, 7:5, 6:2,

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Casper Ruud (Nór.-15) 7:6 (3), 2:6, 7:6 (6), 0:6,

Federico Delbonis (Arg.) - Fabio Fognini (Tal.-27) 6:4, 6:1, 6:3,

Kei Nišikori (Jap.) - Henri Laaksonen (Švaj.) 7:5, 0:0 - Laaksonen skrečoval

Paríž 4. júna (TASR) - Argentínsky tenista Federico Delbonis postúpil do osemfinále na grandslamovom Roland Garros. V piatkovom zápase 3. kola vyradil turnajovú dvadsaťsedmičku Fabia Fogniniho z Talianska, keď zvíťazil 6:4, 6:1, 6:3.Nenasadený Delbonis v zápase, ktorý nakrátko prerušil dážď, ťažil z nevynútených chýba súpera, keď ich Fognini spravil až 52, Argentínčan ich mal na konte 24. Delbonis sa v osemfinále stretne so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom, ktorý vo vyše štyri a polhodinovej bitke zdolal pätnásteho nasadeného Caspera Ruuda z Nórska 7:6 (3), 2:6, 7:6 (6), 0:6, 7:5.Japonec Kei Nišikori postúpil cez Švajčiara Henriho Laaksonena, ktorý po prvom sete skrečoval duel pre zranenie nohy. V osemfinále zabojuje s Nemcom Alexandrom Zverevom. Šiesty nasadený podujatia zdolal Srba Lasla Djereho 6:2, 7:5, 6:2. Problémy mal iba v druhom sete, keď pustil súpera do vedenia 3:0 aj 5:2, v deviatej hre odvrátil tri setbaly a napokon otočil priebeh vo svoj prospech. "" povedal po zápase Zverev podľa agentúry AFP.